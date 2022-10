Harku vallas toimub täna võimupööre

Eelmisel nädalal päädisid need sellega, et Kotkas nõudis Isamaaliitu kuuluvalt vallavanemalt Erik Sandlalt, et too vabastaks ametist erakonnakaaslasest abivallavanema Vello Viiburgi. EKRElt nõudis ta aga abivallavanema Vytautas Martinonise väljavahetamist. Kotkase eesmärgiks oli suunata uueks abivallavanemaks Harku Liitu kuuluvat Avo Sipelgat ja panna too korraldama valla hankeid, planeeringuid ja eelarvet.