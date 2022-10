Seeder: EKRE retoorika on üha enam venemeelne ja Eestile ülimalt ohtlik, kuid Isamaa nendega koalitsiooni ei välista

Seeder rääkis, et küsimus ei ole ainult viimases Mart Helme kommentaaris, kus ta ütles, et EKRE ei ole ei Venemaa ega Ukraina poolt. Seeder leidis, et juba viimased paar aastat on EKRE ajanud väga sarnast poliitikat Keskerakonnaga, kus eesti inimestele räägiti rahvusliku riigi ülesehitamise juttu, aga venekeelsetele täiesti teistsugust juttu. Ta lisas, et teda teeb EKRE juhtide järjest suurem venemeelsus murelikuks.

Seeder tõi välja Mart Helme varem tehtud avaldusi näiteks Narvas ja tema kirjutisi, mis on olnud suunatud venekeelsele elanikkonnale. „Need on täiesti ristivastupidised eesti rahvusriigi huvidele ja ülesehitamisele,“ ütles Seeder. Ta nentis, et see on toonud EKRE-le teatavat edu – erakonna populaarsus venekeelse elanikkonna hulgas on hakanud jõudsalt kasvama.