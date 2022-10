Mart Helme: enne 1991. aastat Eestisse toodud migrandid ja nende järglased on meie inimesed

Mart Helme avaldas oma vaateid ERR-i venekeelses veebisaates „Otse uudistemajast“ . „Jah, me saame aru, et nõukogude ajal tulid meie juurde eri rahvuste esindajad. Tõmbame joone alla: 1991. aastal Eestis elanud inimesed ja nende järeltulijad on meie inimesed, ülejäänud on migrandid, kes võtavad neilt hüved ära,“ selgitas Helme.

See seisukoht on oluline pööre võrreldes EKRE poolt varem välja öelduga. Näiteks on erakonna juht Martin Helme nõukogude ajal Eestisse tooduid nimetanud „okupatsioonikolonistideks“. Kui Jüri Ratas tegi ettepaneku anda Eesti kodakondsus kõigile, kes on Eestis elanud vähemalt 25 aastat, reageeris Martin Helme sellele valuliselt: „Hallipassi inimeste puhul tahetakse kodakondsus vägisi anda okupatsioonikolonistidele, kes on oma suhtumist Eesti riiki ja eestlastesse demonstreerinud sellega, et ei ole 25 aasta jooksul suvatsenud ära õppida eesti keelt ega tahtnud teha kodakondsuseksamit. Ratas soovib premeerida kodakondsusega inimesi, kes on näidanud, et nad ei ole lojaalsed Eestile.“