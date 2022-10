Iraani julgeolekujõud avasid teadete kohaselt Mahsa Amini leinajate pihta tule

Tunnistajad kinnitasid, et tulistati. Iraani valitsus teatas, et julgeolekujõud olid sunnitud rahutustele reageerima. Iraan püüdis hiljem blokeerida ligipääsu internetile selles regioonis.

Amini surm kutsus Iraanis esile ootamatud protestid, milles on osalenud palju tudengeid ja koolitüdrukuid, kes on pearätte peast rebinud ja põletanud ning tänavatel julgeolekujõududele vastu astunud.

Ühes videos skandeeriti „Kurdistan, Kurdistan, fašistide surnuaed“. Samas eitavad kohalikud, et tegemist on kurdide separatistliku liikumisega, ja ütlevad, et Teherani ja Kurdistani meeleavaldajate vahel on solidaarsus.