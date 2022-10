Eesti on üks lootustandvamaid turge kõigi eBay globaalselt arenevate turgude seas

Daniel juhib eBay äriarendustegevust kümnetel turgudel üle maailma, alates Lähis-Idast kuni Lõuna- ja Ida-Euroopani – sealhulgas Baltikumis. Daniel ja Commerciali meeskond vastutavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete veebiekspordile ülemineku toetamise, kohandatud sisseelamislahenduste, professionaalsete koolituste ja strateegiliste partnerluste loomise eest, et aidata eBay müüjatel oma äri ülemaailmselt kasvatada.

eBay on e-kaubanduse liider, mis ühendab 138 miljonit ostjat ja 17 miljonit müüjat enam kui 190 turul üle maailma, pakkudes väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalusi globaalseks laienemiseks ja oma äri kasvatamiseks. Kellele on eBay teenused suunatud?



Turul on tegelikult kaks sihtrühma - ostjad ja müüjad ning eBay töötab pidevalt nendes kahes suunas, et parandada kliendikogemust ja kiirendada ettevõtjate müügivõimalusi. Eelkõige annab eBay väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võimaluse oma ostjaskonda oluliselt laiendada ning müüa oma kaupu EL-i, Ühendkuningriiki ja USA-sse ning mujale maailma, tavaliselt kohalikust soodsama hinnaga. Rahvusvaheline veebimüük on praegu õitsev ja tõus peaks jätkuma. Prognooside kohaselt on selle aasta lõpuks iga neljas tehing piiriülene.

Ettevõtetele, kes soovivad turuga liituda, on eBayl ainulaadne tugiprogramm, mida praegu pakutakse tasuta ja mis annab tuhandete dollarite väärtuses eeliseid platvormi hõlpsamaks käivitamiseks. Ettevõtjad saavad programmi kandideerida SIIN.



Mitu Eesti ettevõtet tegutseb eBays?

Hetkel on eBays 6000 Eesti müüjat ja see arv on tõusuteel – eelmisel aastal kasvas 96% uute kohalike müüjate arv, kes tegid platvormil oma esimese müügi. Kokkuvõttes leiame, et Eesti on üks lootustandvamaid turge kõigi eBay globaalsete arenevate turgude seas.

Millised on kõige populaarsemad ekspordikategooriad? Miks just need ja kuhu toimub peamiselt eksport?