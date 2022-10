Huawei nova 10 Pro: parim nutitelefon säravate hetkede jäädvustamiseks

Muljetavaldav ülilainurk

Kes ei sooviks oma telefoni ülilainurk esikaamerat? Ülilainurk kaamera annab kõikidele, kes soovivad oma elu kvaliteetsete selfie’dega jäädvustada, võimaluse valida oluliselt laiem kaadriulatus. Selliselt on kaameraga võimalik korraga jäädvustada kaunis merepiir, klassitäis sõpru või terve viljapõld. Mitte midagi ei jää fookusest ega fotolt välja. Kirsiks tordil on ülilainurk esikaamera võimekus jäädvustada 4K videot, mis oma kvaliteedilt ei jää alla isegi mängufilmile.

Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina lisab, et nova 10 Pro pakub tõeliselt mitmekülgseid pildistamisvõimalusi ning on ideaalne neile, kes soovivad oma fotograafia oskused proovile panna. Lisaks ülilainurk kaamerale on Huawei nova 10 Pro mudelil ka 8 MP portreekaamera, mis võimaldab kahekordset optilist ja kuni viiekordset digitaalset suurendust ilma, et foto kvaliteet langeks. Kaunite ja detailirohkete portreefotode tegemine pole mingi küsimus! Nova 10 Pro mudeliga saab katsetada ka populaarset bokeh-efekti ning luua terava fookuse, kuid udutatud taustaga kaunis foto.