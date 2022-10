Enn Eesmaa: Mart Helme lausung Vene agressiooni kohta Ukrainas tuli suure üllatusena

„Ütlen ausalt, et kolleeg Mart Helme äsjane lausung Venemaa agressiooni kohta Ukrainas tuli suure üllatusena,“ reageeris Helme öeldule riigikogu väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa. „Kuna tegemist on tipp-poliitikuga, on kummastav, et keegi, kes on tavakodanikest hoopis rohkem informeeritud, võib täna olla arvamusel, et ei soovi toetada konflikti kumbagi osapoolt.“