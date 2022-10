Terviseamet: laialdane PCR-testimise periood on Eestis läbi

Kui koroonapandeemia alguses saadeti PCR-testi tegema kõik COVID-19 nakkuskahtlusega inimesed, siis alates kevadest keskendusid perearstid üksnes riskirühmadele ja eakatele. 31. oktoobrist lõpeb perearsti saatekirjaga Terviseameti poolt rahastatud PCR-testimine ka eakate ning riskirühmade jaoks. SARS-CoV-2 PCR testimine jätkub edaspidi haiglates, aga mujal testimiseks on hetkel piisav teha antigeeni kiirtest.

„Üldelanikkonna laialdase testimise lõpetas Terviseamet juba aprillis. Vanemaealiste ja riskirühma inimeste jätkuv PCR-testimine oli vajalik, et prognoosida tervishoiusüsteemi koormust ja vajadusel luua täiendavaid COVID-19 voodikohti. Täna rakendab Terviseamet ohuprognooside tegemiseks aga teisi võimalusi ja vajadus riskirühmade masstestimise järele on kadunud,“ selgitas Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Koroonaviiruse leviku osas hinnangu saamiseks rakendatakse edaspidi sentinel-seiret ehk valimipõhist testimist perearstide kaudu. Hetkel on integreeritud sentinel-seirega kaetud üle 117 000 inimese ehk umbes 8,8% elanikkonnast, mis annab esindusliku ülevaate nii laste kui ka täiskasvanute haigestumistest Eestis.

Sentinel-seirele lisandub reoveeseire, ringlevate SARS-CoV-2 alamtüvede seire ja haiglates toimuv testimine, mis on Terviseameti hinnangul hetkel piisav, et anda Eesti COVID-19 olukorra kohta hinnangut. Lisakindlust annab Tartu Ülikooli seireuuring, mis kestab 2023. aasta jaanuarini. „Sellest tulenevalt ei pea Terviseamet enam vajalikuks riskirühmade sihistatud testimist esmatasandi poolt, sest seiresüsteem toimib sellele vaatamata ja see võimaldab riigi eelarvest eraldatud vahendeid märgatavalt kokku hoida. Küll aga ootab Terviseamet veelgi enam perearste sentinel-seirega ühinema,“ rääkis Härma.