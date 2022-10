PÄEVALEHE ARHIIVIST | Vene võimuladviku tippu pürgiva Prigožini haare on ulatunud ka Eestisse

Eesti Päevalehe, Dossieri keskuse, The Daily Beasti, Saksamaa telekanali ARD ja Leedu uuriva ajakirjanduse väljaande Siena.lt ühine uurimine näitab, et nüüd on ühtaegu nii pehmet kui ka otseselt sõjalist jõudu kasutav Putini lähikondne sihikule võtnud Balti riigid, sealhulgas Eesti.

Putinilt saadud hiiglaslike toitlustuslepingutega ratsa rikkaks ja Putini Koka hüüdnime saanud Jevgeni Prigožin on üks salapärasemaid Venemaa miljardäre, kelle nime ei mainita kõva häälega isegi Venemaa avalikes vestlustes. Ent tema mõjuvõim on tohutu. Just tema lõi enne 2016. aasta USA presidendivalimisi Peterburis IRA (Internet Research Agency) trollivabriku, mis hakkas süsteemselt mõjutama valimiste tulemusi. Veelgi enam – Prigožini loodud on ka Wagneri eraarmee, mida kasutatakse riikides, kus Venemaa ei soovi jätta ametlikku märki enda sõjalisest tegevusest, näiteks Ida-Ukrainas, Süürias ja Liibüas .

Mitmel sanktsioonide alla pandud isikul ja organisatsioonil on otsesed sidemed Vene ärimehe Jevgeni Prigožiniga. Viimati oli Eesti Päevalehel põhjust Prigožinile valgust heita 2021. aasta märtsis, kui sai avalikuks tema käsilaste tegevus Eestis. Avaldame toonase loo uuesti, seda lugedes võib võtta arvesse, et näiteks Julia Afanasjeva on nüüd USA sanktsioonide all.

Ürituse ametlik peakorraldaja oli Leedu päritolu Vaiva Adomaitytė ettevõte ADMIS Consultancy. Adomaitytė kuulub AFRIC-i administratsiooni. Dossieri keskuse valdusse jõudnud dokumendid näitavad, et Adomaitytė otsene ülemus on Julia Afanasjeva. Just Afanasjeva vastutusel oli AFRIC-i ülesseadmine ja töö juhtimine.

AFRIC-i taust ulatub 2018. aastasse. See pidi kujutama „mõjuagentide võrgustikku, mille eesmärk on pakkuda eksperdihinnanguid ja -arvamusi, mis on kasulikud Venemaa huvidele Aafrikas”. Nii oli kirjas ühes AFRIC-i loomiseks kasutatud Powerpointi esitluses, mille sai enda valdusse Dossieri keskus. Sama esitluse järgi pidi AFRIC-i rahastus käima krüptovaluutas tehtud annetuste kaudu, sest „nii on võimatu teada saada, kes AFRIC-it rahastab”.

Kuskilt ei paistnud, et tegemist võiks olla varjatud tagamõtetega üritusega. Seetõttu osalesid nii mõnedki, sealhulgas Krusberg, konverentsil pahaaimamatult. Ent „strateegilise dialoogi” korraldasid kaks organisatsiooni, mis on lähedalt seotud Jevgeni Prigožini ühe variorganisatsiooniga Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC).

Konverentsi korraldamise asjaoludega tuttava anonüümsust soovinud inimese sõnul andis Afanasjeva otsese korralduse mitte arutada julgeolekut ega muid Venemaad otseselt puudutavaid teemasid ning selle asemel keskenduda majandusele ja keskkonnale. Ka see on Kanniku sõnul ühe korraliku infooperatsiooni aabitsatõde.

Ühtlasi näitavad dokumendid, et Afanasjeva oli otseselt seotud Balti riikidele „uue visiooni” loomisele pühendatud konverentsi korraldamisega. Afanasjeva osales sellel üritusel ka isiklikult. Pärast konverentsi hoidis leedulanna oma ülemust kursis järgnenud meediakajastusega. Julia Afanasjeva, kelle perekonnanimi on nüüd Berg, Eesti Päevalehe telefonikõnedele ei vastanud.

AFRIC-iga seotud üritused tunduvad olevat ainsad, millega Adomaitytė ADMIS Consultancy on üldse tegelenud, ja meie kogutud tõendid näitavad, et Afanasjeva on sellega sügavalt seotud. Afanasjeva palkas sotsiaalmeedia eksperdi, kelle ülesanne oli luua ADMIS-iga seotud veebilehtedele sisu ja plaani. Afanasjeva ka tasus talle ise. Juba mullu oktoobris reklaamis Afanasjeva, et lähiajal on Aafrika konverentside sugune ettevõtmine plaanis ka Balti riikide puhul.

„Ma mõtlen, et peaksin hakkama sind enda ristiemaks nimetama. See kõlab palju vingemalt kui ristiisa,” kirjutas Adomaitytė ühes paljudest kirjadest Afanasjevale. Adomaitytė osales AFRIC-i konverentsidel samas Berliini Hiltoni hotellis, kus pidi toimuma Balti riikide seminar, ent on esindanud AFRIC-i ka Sotšis toimunud Vene-Aafrika tippkohtumisel ja aidanud kirjutada väidetava mõttekoja raportit „Aafrika visioon”.

Kui küsisime Adomaitytėlt Julia Afanasjeva ja AFRIC-i seotuse ning Prigožini rahastuse kohta, teatas ta, et ei tunne end sellest rääkides mugavalt. Meie valduses olevatest tõenditest hoolimata väitis Adomaitytė, et tema ei tea Afanasjeva seotusest midagi. „Minu palkas otseselt Saksa kaubandusassotsiatsioon BWA,” ütles ta ja katkestas Zoomi videokõne.

Jaanuarikuisele konverentsile peaks juba märtsi lõpus järgnema uus, seekord Balti riikide ja Põhjamaade suhetele keskenduv konverents. Nii kinnitas Eesti Päevalehele Adomaitytė. „Kuna COVID-19 on ikka veel meiega, plaanime seda veebikonverentsina. Aga väga loodame, et saame juba suvel korraldada ka füüsilise konverentsi, kus tuleme välja tugeva analüüsi ja soovitustega,” lausus ta.

Kanniku sõnul sarnanevad Prigožini operatsioonid ja käitumismuster Vene eriteenistuste käekirjaga ning suur osa tegevusi ongi eriteenistustega läbi põimunud. „Väga raske oleks uskuda, et näiteks Wagner poleks eriteenistustega seotud või et USA valimiste mõjutamise operatsiooni korraldas IRA üksinda teenistustelt toetust-soovitusi saamata.”

BWA president on Hiinale spetsialiseerunud ärikonsultant Michael Schumann. Schumanni juhtimise ajal on BWA saanud väga lähedaseks just Venemaa organisatsioonidega, näiteks Vladimir Jakunini loodud mõttekojaga Tsivilisatsioonide Dialoog. Jakunin ei vaja Eestis suuremat tutvustust, sest oli Edgar Savisaare kolmandik-sulas-rahaskandaali võtmetegelane. Jakunin on Venemaa Raudteede endine asepresident ja üks Putini usaldusisikuid. USA on tema vastu kehtestanud sanktsioone, Euroopa seni mitte.

Veel kaks prominentset BWA liiget, Volker Tschapke ja Urs Unkauf esinesid Madagaskaril, Kongos, Zimbabwes ja Lõuna-Aafrikas AFRIC-i lähetatud „valimisvaatlejatena”, samuti Venemaa 2018. aasta presidendivalimistel. Nad on ka AFRIC-i varasemate Berliini konverentside püsikunded. BWA liige on ka Julia Afanasjeva. Schumann, Tschapke ja veel mõned BWA liikmed osalesid ka Balti konverentsil.

Mõni nädal pärast konverentsi lõppu avaldasid selle korraldajad raporti „Strateegiate soovitused”. Selle autoriks on märgitud Adomaitytė. Ent Eesti Päevalehe ja The Daily Beasti kogutud tõendid näitavad, et raport telliti internetikuulutuse kaudu leitud välismaalastelt, kes selle siis pahaaimamatult koostasid.

Ka meedia läks õnge

Seejärel hakkas Adomaitytė palgatud PR-firma levitama konverentsil väljendatud sõnumitest kokku kirjutatud ajakirjanduslikku artiklit. Selle pealkirjas nimetatakse Baltimaid Euroopa uueks innovatsiooni-Mekaks ning artiklis tsiteeritakse peale Adomaitytė ka mitut konverentsil osalenud prominentsemat inimest, näiteks Kulitzit ja Kolsi.

Eestis avaldas PR-teksti Delfi Ärileht, Läti Delfi avaldas selle sisuturunduse rubriigis ning Leedu kanalitest paiskasid teksti eetrisse ajaleht Lietuvos rytas ja Postimehe kontserni kuuluv uudisteportaal 15min.lt.