Stenbocki maja ja siseministeeriumi vahel käärib. Läänemets: peaminister sekkub PPA juhiprotsessi

Reedel selgus, et siseminister soovib esitada uue PPA juhi kandidaadiks ministeeriumi sisejulgeoleku asekantsleri Veiko Kommusaare . Ametlikuks kandidaadiks ta veel ei saanud, sest Kallas polnud jõudnud tema nimetamise ideega tutvuda. Näib olevat tekkinud patiseis, mis võib pikale venida.

„Elmar Vaheri ametiaeg lõpeb 2023. aasta kevadel, seega ei pea me uut PPA juhti loetud päevadega paika panema,“ ütles Kallas Delfile. Tema sõnul on kõige tähtsam, et PPA saaks endale võimalikest parima juhi.