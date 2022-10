KUULA | „Reaalsuskontroll“ | Urve Palo ja Ingrid Veidenberg: valimiskampaaniat vastandumisele üles ehitada on kulunud muster. Targem oleks teada anda, kuidas Eesti elu paremaks läheb

Alanud on valimiskampaania kevadisteks Riigikogu valimisteks ja taas kuuleb kampaanialoosungites vastandumist stiilis: kui sa meid ei vali, tuleb kuri hunt ja sööb meid ära! Selline on olnud Reformierakonna retoorika ajast aega, aga mustrit ei taheta millegipärast muuta, sest see on seni töötanud ja võidule viinud. Hirmuta, hirmuta lõpuni, ja saad valituks, sest hirmunud inimene kangestub ning teeb kõik selleks, et ei tuleks Savisaart, Venemaad, Putinit, Martin Helmet ega kurja hunti. Ka Eesti 200 uus juht Lauri Hussar teatas juba päev pärast ametisse valimist, et välistab Riigikokku valituks osutudes igasuguse koostöö EKRE-ga. Sellise ohtliku välistamistrendi alustas omal ajal president Kersti Kaljulaid, kes samuti välistas koostöö ühe osaga Eesti elanikkonnast – 30 % valijaid on EKRE-l ja selle toetajate arv ajaga tõuseb. Nendele ei saa öelda, nagu Siim Kallas oma Postimehes ilmunud kolumnis ütles: need on vaesed, kes ei saa oma eluga hakkama. Vastandumise asemel ootaksime parteide valimisreklaamides hoopis sisulisi lubadusi, millega valija saaks valimiskasti juures otsuse teha. Mitte vastandumist ega hirmutamist.