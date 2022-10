FOTOD | Põhja-tallinlased protestisid Volta hoovist mälestustahvli eemaldamise vastu

Mõned meelt avaldanud vanatädikesed märkisid Delfi fotograafile, et ei näe mälestustahvli eemaldamiseks põhjust. „Me ei ole mahavõtmise vastu, meil on lihtsalt nii kahju sellest,“ märkis üks tädike vene keeles. „Siin ei ole ju sümboolikat.“

Monumendil on kujutatud mitukümmend nime, enamjaolt eesti päritolu. Kuigi nõukogudemeelset sümboolikat mälestusmärgil ei leidu, viitab sovjetimeelsusele kaks aspekti: esiteks, II maailmasõda nimetatakse „Suureks Isamaasõjaks“, mis on selge viide sovjetiaegsele ajalookirjutusele; teiseks, Eesti ajalookäsitluses on II maailmasõja daatumiteks 1939–1945, mitte 1941–1945.