VIDEO | Külma talve ootuses: vabatahtlikud keevitajad valmistavad Mõkolajivi oblasti elanikele küttekoldeid

„Külma saabudes pole vajadus mitte ainult vee ja toidu järele, vaid inimestel on elus püsimiseks vaja midagi, mille peal toitu valmistada,“ rääkis vabatahtlik Kira Žõlkina Reuteri vahendusel. „Paljud inimesed ei taha evakueeruda, nad ei taha oma kodudest lahkuda. Meie eesmärk vabatahtlikena on siis neid aidata,“ lisas ta.



Puuküttega ahjud on mõeldud Mõkolajivi oblasti elanikele, kes peavad hakkama saama ilma gaasi ja elektrita. „Peidame end keldris pommitamiste eest,“ sõnas 57-aastane Vladõslav Dmõtriv. „Seda ahju on vaja talvel sooja hoidmiseks,“ lisas kohalik elanik.