Indoneesias leiti mao kõhust naise surnukeha

„Ohver leiti mao kõhust,“ ütles Betara Jambi politseiülem kohalikule meediale, lisades, et naise keha näis olevat suuresti terve, kui ta leiti.

Kuigi sellised juhtumid on haruldased, ei ole see esimene kord, kui püüton on inimesi alla neelanud. Sellistest juhtumitest teatati ka 2017. ja 2018. aastal.