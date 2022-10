Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti uus juht Jaan Tarmak: ameti ees on palju väljakutseid

„Jaan Tarmak asub äärmiselt vastutusrikkasse ametisse, kus peab tegelema kümnete valdkondadega kanalisatsiooni ja rattataristu arendamisest tänavahoolduse ja kohalike kaitsealadeni. Teenäitajaks uuele ameti juhile on Tallinna Strateegia 2035 ning prioriteetideks kvaliteetse ja ligipääsetava linnaruumi loomine, turvalise ja säästva liikuvuse toetamine, linna rohealade omavaheline sidumine ja nende kvaliteedi arendamine. Tarmak on tõestanud ennast valdkonna asjatundja ja tõhusa juhina ning ootan põnevusega meie koostööd,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Tarmakul on tehnikateaduste magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist (transpordiehitus, spetsialiseerumine teedeehitusele) ja mikrokraad Tartu Ülikoolist (innovatsiooni eriala). Tal on kaheksa-aastane töökogemus maanteeametis ja transpordiametis, kus ta on olnud erinevatel ametikohtadel, sealhulgas juhtivatel kohtadel: liikluskorralduse osakonna juhataja, põhja regiooni strateegilise planeerimise juht, taristu arendamise ja kvaliteedinõuete osakonna juhataja ja viimati liikuvuse ja taristu kavandamise osakonna juhataja.