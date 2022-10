GRAAFIK | Kus on põhi? Keskerakonna toetus jääb EKRE-le juba enam kui kahekordselt alla

Keskerakond jätkab negatiivsete rekordite purustamist. Nende toetus on langenud veel 0,9 protsenti ning on nüüd vaid 13,2 protsendi juures. Isegi selle korrutamisel kahega ei jõuaks EKRE reitinguni, mis on sel korral 27,3 protsenti ehk pea samasugune nagu möödunud nädalal.