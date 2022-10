Meduza: Vene kõrgkoolides hakatakse eraldi õppeainena õpetama „Vene ideoloogiat“ sisuga lääs roiskub, aga meil on suur tulevik

Vene kõrgkoolidesse võib lähiajal ilmuda ametlik „ideoloogiline distsipliin“, mis on analoog nõukogude aja „teaduslikule kommunismile“, rääkisid Meduzale kaks Kremlile lähedast allikat ning kinnitasid kolm Vene kõrgkoolide töötajat, kes selliste plaanidega tegelevad.

„Noored inimesed peavad mõistma ideoloogiat: kuhu läheb Venemaa ja milleks,“ selgitas Meduzale presidendiadministratsioonile lähedane allikas. Üldhariduskoolides on selline „ideloogiline õppetöö“ juba sisse viidud. Seda nimetatakse „vestlusteks tähtsast“ ning see kujutab endast seda, et õpetajad räägivad õpilastele „sõjalise erioperatsiooni“ vajalikkusest ja Ukraina „natsionalistidest“.