OTSEBLOGI | Ukraina sõjaväeluure: tuumarelva kasutamine Venemaa poolt Ukrainas on vähetõenäoline

„Mis puudutab tuumarelva, siis see on heidutusrelv ja seda jäädakse täristama. Putin täristab sellega maksimaalselt valjult, et seda kuuldaks ja pöörataks tähelepanu. Aga kui kujutada ette, et Putin otsustab tuumarelva kasutada, siis see on viimane trump, mida ta kasutab. Ja mis edasi? Ukraina lõpetab võitluse? Ei. Maailm hakkab Putini ja teiste rašistide režiimi paremini suhtuma? Loomulikult mitte. See on tema finaal. See on vähetõenäoline stsenaarium ja stsenaarium, mis realiseerimise korral toob ainult lähemalt Venemaa enda lõpu,“ ütles Jussov.