Venemaa püüdis veenda ÜRO julgeolekunõukogu oma „räpase pommi“ süüdistustes. Suurbritannia: need on läbinähtavad valed ja ajaraiskamine

„Me oleme üsna rahul, sest me suurendasime teadlikkust,“ ütles Venemaa suursaadiku asetäitja ÜRO juures Dmitri Poljanski ajakirjanikele, vahendab Reuters. „Ma ei hooli sellest, et inimesed ütlevad, et Venemaa hüüab hunti, kui seda ei juhtu, sest see on kohutav, kohutav katastroof, mis ähvardab potentsiaalselt kogu maailma.“

Venemaa väidab, et Kiiev on andnud kahele organisatsioonile korralduse ehitada räpane pomm. Mingeid tõendeid ei ole Venemaa esitanud. Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja saatis esmaspäeval nende süüdistustega kirja ÜRO peasekretärile António Guterresile.

„Me ei ole kuulnud ega näinud mingeid uusi tõendeid,“ ütles Suurbritannia suursaadiku asetäitja ÜRO juures James Kariuki ajakirjanikele, viidates Venemaa „läbinähtavalt valedele väidetele“. „See on puhas Vene valeinformatsioon, millist me oleme näinud palju kordi varem, ja see peab lõppema. See on täielik meie aja raiskamine ja see on valeinformatsioon ja see peab lõppema.“

Küsimusele, millised tõendid on Venemaal oma väidete toetuseks, vastas Poljanski, et need on luureandmed, mida on jagatud lääneriikidega „vajalikul salastatuse tasemel“.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) valmistub Kiievi taotlusel saatma oma inspektoreid kahele Ukraina tuumaobjektile, et süüdistused ümber lükata.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on süüdistanud Venemaad ennast sellise rünnaku kavandamises, et siis Ukrainat süüdistada. Ka lääneriigid on öelnud, et need Venemaa süüdistused on ettekääne sõjategevuse hoogustamiseks.

ÜRO julgeolekunõukogu eilne istung oli esimene kolmest tõenäolisest istungist, mida Venemaa taotles.