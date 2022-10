Erakondade reitingud: kuu ajaga on Reform tõusnud 3,1% ja Kesk sama palju langenud

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga 1,4 protsendi võrra, viimase nelja nädalaga on see tõusnud 3,1%. EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga langenud 3,1% ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.