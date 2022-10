Narvas vallandati ootamatult Kreenholmi Gümnaasiumi direktor. Irina Janovitš: näen siin poliitilist allhoovust

„Sel kevadel Kreenholmi gümnaasiumis toimunud ülevaatusega jõuti järeldusele, et kooli direktor Irina Janovitš ei vasta kvalifikatsiooninõuetele,“ märkis Narva haridussektori esindaja Larisa Degel. ERR-is kirjutatu kohaselt on ministeerium põhjendanud oma otsust asjaoluga, et Janovitšil pole magistrikraadi. „Korralduse kohaselt pidi linn tagama Kreenholmi Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuetele vastavuse 2022. aasta 1. septembriks. Linn taotles haridus- ja teadusministeeriumilt tähtaja pikendamist 2 aasta võrra, kuid vaatamata sellele palvele jäi haridus- ja teadusministeeriumi seisukoht muutumatuks ning oktoobri kolmandal nädalal saabunud vastusest teatati, et ettekirjutuse tähtaega ei ole pikendatud.“