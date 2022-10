Reinsalu kohtumisel Prantsuse välisministriga: Ukraina vajab kiiresti õhutõrjesüsteeme ja rakette

Reinsalu nentis, et Venemaa genotsiidisõda Ukraina vastu on kestnud juba kaheksa kuud ning Läänel tuleb ühiselt jätkata kõiki jõupingutusi, et aidata Ukrainal oma riigi ja rahva vabaduse eest võidelda. „Peame tegema kõik, et Ukraina sõja võidaks. Praegu on võtmetähtsusega, et lääneriigid saadaksid viivitamatult muuhulgas Ukrainale kesk- ja kaugmaa õhukaitse relvasüsteeme ning rakette, et kaitsta Ukraina tsiviilinfrastruktuuri süstemaatilise purustamise eest,“ tõi Reinsalu välja.