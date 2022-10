Terviseminister Peterson: kutset vähi sõeluuringule tuleb võtta tõsiselt

„Euroopa vähktõvevastase võitluse kava on väga põhjalik ning aitab patsiente ja nende lähedasi kogu teekonnal alates sõeluuringutest kuni taastusravini. Kava üks osa on uus vähi sõeluuringute soovitus, millega soovime laiendada sõeluuringuprogramme kogu Euroopa Liidus, et vähendada ebavõrdsust uuringute hõlmatuse ja kättesaadavuse osas,“ ütles volinik Stella Kyriakides. „Mul on hea meel, et sain külaskäigul Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse olla oma silmaga tunnistajaks olulisele tööle, mida Eestis selles vallas tehakse.“

Varajane avastamine on ka Eesti vähitõrje tegevuskava üheks prioriteediks. Eestis on praegu kolm toimivat sõeluuringut – rinnavähi, emakakaelavähi ja jämesoolevähi sõeluuringud, kopsuvähi sõeluuring on piloteerimisel ja eesnäärmevähi sõeluuringu katseprojekt ette valmistamisel.

„Samuti otsime võimalusi juba käimasolevate sõeluuringute hõlmatuse tõstmiseks, näiteks SMS-teavituste ja kodustestimise võimaluste loomisega. Alates eelmisest aastast rahastab haigekassa ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid. Rinnavähi sõeluuringuks on meil mobiilsed mammograafiabussid, millest on kasu eriti maapiirkondades,“ ütles minister Peep Peterson. „Personaalmeditsiini projekti raames on arendamisel ka uus personaliseeritud rinnavähi ennetusteenus, mille loodame käivitada tuleva aasta jooksul. Oluline on, et inimesed võtaksid sõeluuringu kutset tõsiselt ning kutse saamisel kindlasti osaleksid.“

Kahjuks jääb Eestis kõigi sõeluuringute puhul osalusmäär alla 60%. Samal ajal näitavad meie andmed, et sõeluuringul avastatud rinnavähijuhtudest ligi pooled diagnoositakse varases staadiumis, väljaspool sõeluuringut aga vaid 30%. Eestis on 25 aastaga oluliselt paranenud rinnavähi ravitulemused, maha jääme me Skandinaavia maadest just rinnavähi hilisemas staadiumis avastamise tõttu.