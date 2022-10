GRAAFIK | Venemaa õhulöögid Ukraina energiarajatiste vastu muutuvad järjest tihedamaks

„Tegu on ukrainlaste hävitamise poliitikaga, mille eesmärk on muuta tingimused elukõlbmatuks,“ märkis peaprokurör Andrei Kostin, kes kutsus üles looma Venemaa kuritegude uurimiseks ÜRO tribunali. „Talve eel tegeleb Venemaa juhtkond inimestelt sihilikult põhivajaduste ehk vee, elektri ja soojuse võtmisega. Täpselt samamoodi, nagu mõisteti nad näljasurma 1932-33. aasta Holodomori ajal. See on sõjakuritegu.“