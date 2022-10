Norras vahistati Brasiilia teadlasena esinenud arvatav Vene spioon

PST usub, et 30.–40. eluaastates mees on niinimetatud illegaal ehk isik, kellel on võltsitud tavakodaniku identiteet, aga kes tegutseb salaja välisriigi luure heaks.

„Me palusime, et Brasiilia teadlane Tromsø ülikoolis - Norra Arktikaülikoolis saadetaks Norrast välja, sest me usume, et ta kujutab endast ohtu põhilistele rahvuslikele huvidele,“ ütles PST abijuht Hedvig Moe NRK-le.

PST usub, et mees on tegelikult Venemaa kodanik, kes tegutseb Venemaa ülesandel ja varjab end brasiillase kattevarju all.

Tegemist on esimese korraga, kui PST on Norras vahistanud kellegi, kelle arvab olevat illegaal. Mees saabus Norrasse teadusliku lähetusega Tromsø ülikooli 2021. aasta sügisel. Ta on seal muu hulgas uurinud põhjapiirkonda ja hübriidohte.

„PST on mures, et ta võib olla omandanud võrgustiku ja informatsiooni Norra poliitika kohta põhjapiirkonnas. Isegi kui see võrgustik või informatsioon ei ole üksikute osadena ohuks riigi julgeolekule, oleme me mures, et Venemaa võib seda informatsiooni kuritarvitada,“ ütles Moe.

PST on teinud selles asjas koostööd teiste riikide julgeolekuteenistustega, teatas Moe.

PST teatel on väga haruldane, et selliseid illegaale paljastatakse.

„Illegaal töötab väga pikaajaliselt ning tal on elulugu, mis on pika aja jooksul üles ehitatud. Reeglina ei ole neil otsest spiooniülesannet. Paljudel juhtudel on ülesanne pigem konkreetsemale spionaažile nagu agentide ja võrgustike värbamisele ja tundlikule informatsioonile ligipääsemisele kaasa aidata,“ ütles Moe.