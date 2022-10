EL ähvardab Poola ilma jätta ligi 100 miljardist eurost. Valitsus süüdistab Brüsselit ja opositsiooni

Rahvale tuli aga möödunud nädalal veel suurema vapustusena, kui väljaanne Rzeczpospolita avaldas, et Poola võib lisaks ilma jääda ka aastatel 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika raames riigile määratud 75 miljardist eurost. On selge, et makseid ELi eelarvest ei tehta enne, kui Poola on ellu viinud needsamad muudatused, mis oleksid kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, kinnitas ka Euroopa Komisjoni pressiesindaja Stefan De Keersmaecker. Sisuliselt tähendab see, et varasema 36 miljardi euro asemel on valitsuse ja riigi jaoks tervikuna kaalul juba mitu korda suurem summa ehk ligi 100 miljardit eurot EL-i rahasid.