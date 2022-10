FOTOD | Kallas kohtumisel Colonnaga: jätkame Ukraina toetamist, et nad sõja võidaksid

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Prantsusmaa roll nii abi andmisel Ukrainale kui Venemaale agressioonihinna tõstmisel olnud äärmiselt oluline. „Prantsusmaa abi Ukrainale, sealhulgas raskerelvastuse andmine, on olnud märkimisväärne ja aidanud kaasa ukrainlaste edule lahinguväljal. Oleme Prantsusmaaga ühisel arusaamal, et prioriteet on jätkata Ukraina toetamist nii kaua kui vaja,“ ütles Kallas. „Ukraina peab selle sõja võitma ja Venemaa taanduma oma piiridesse – see on tee rahuni,“ rõhutas Kallas.

Peaminister Kallase sõnul näeme selgelt, kuidas Venemaa rakendab kõikvõimalikke võtteid, olgu selleks rünnakud Ukraina tsiviiltaristu vastu, tuumakatastroofiga ähvardamine või propagandakampaania „räpasest pommist“, et meid hirmutada ja ühtsust murendada. „Venemaa soov on panna meid kõhklema, halvata meie otsustusvõime ja toetus Ukrainale. Seda olulisem on, et me ei astuks sammugi tagasi,“ toonitas Kallas. Kohtumisel tõstatus ka Venemaa külmutatud varade kasutamine ja karistamatuse küsimus. Kallas sõnas, et Euroopa Liit võiks olla agressioonikuritegusid uuriva tribunali loomise eestvedaja.

Peaminister Kallas kõneles välisminister Colonnaga ka NATO Madridi tippkohtumisel kokkulepitu elluviimisest ning laiemalt kaitsekoostööst Prantsusmaaga. „Eestis pole kunagi olnud suurem liitlaste kohalolu kui praegu. NATO võtab oma territooriumi kaitsmist tõsiselt. Oleme tänulikud selle eest, et prantsuse sõjaväelased on Tapal ja prantsuse lennukid on kaitsnud Ämarist meie taevast,“ märkis Kallas.

Samuti tõi Eesti peaminister esile hea sõjalise koostöö Prantsusmaaga Aafrikas. „Meie kaitseväelased teenisid koos Malis. Koostöö prantslastega julgeoleku tagamiseks väljaspool Euroopat kindlasti jätkub ka tulevikus,“ ütles Kallas.