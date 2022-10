OTSE | Rishi Sunak: Briti majanduse päästmine vajab raskeid otsuseid

Esimeses peaministrina peetud kõnes väljendas Sunak austust eelkäija suhtes, ent märkis, et eelmise valitsuse ajal tehti mõningaid vigu, mille silumine on antud tema ülesandeks. Ta tõdes, et riigi majanduse stabiilsus on kõikuma löönud ning selle taastamiseks on vaja teha raskeid otsuseid. Detailidesse laskumata lubas Sunak, et näitab rahva murede suhtes üles samasugust hoolivust nagu rahandusministrina Covid-kriisi ajal toetusmeetmete väljatöötamisel. Samuti lubas ta täita oma partei valimiskampaania lubadusi: tugevam tervishoid, parem haridus ja turvalisemad tänavad, toetus piirivalvele, keskkonnale ja relvajõududele, eelkõige aga majanduse uuele tasemele viimine. „Minu juhitud valitsus ei jäta järgmisele põlvkonnale, teie lastele ja lastelastele kaela võlgu, mille tasumiseks me ise olime liiga nõrgad,“ lubas Sunak. „Selles valitsuses hakkab igal tasandil valitsema eetika, professionaalsus ja vastutus.“