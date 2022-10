President Steinmeier: ukrainlased võivad Saksamaaga arvestada, sakslased vaadaku aga olukorda läbi ukrainlaste silmade

„Minu sõnum Ukraina rahvale on: te võite Saksamaaga arvestada! Me jätkame Ukraina toetamist nii sõjaliselt, poliitiliselt, rahaliselt kui ka humanitaarvaldkonnas.

Ja samal ajal on minu sõnum kõigile sakslastele: ärme kunagi unusta, mida see sõda tähendab inimestele siin! Vaatamata kõigile raskustele, mida see sõda toob ka kõigile meile Saksamaal, vaatame hetkeks läbi ukrainlaste silmade. Siis teame, et nad vajavad meie täielikku solidaarsust ja toetust nii kaua, kui see on vajalik.