VIDEO | Terviseamet andis ülevaate koroonavaktsiinide kuhjumisest ladudesse nii Eestis kui Euroopas

„Kogu Euroopas jälgitakse murega COVID-19 arenguid, kuna tuleviku osas on palju teadmatust ja ka teadlased ei söenda pikemaid prognoose teha. Uue haigestumiste laine leevendamiseks on oluline, et inimesed, eriti üle 60-aastased kaitseksid end tõhustusdoosidega,“ ütles minister Peep Peterson. „Peame oluliseks tagada COVID-19 vaktsiinide varu ka edaspidiseks. Samas on praeguseks tekkinud kogu Euroopas COVID-19 vaktsiinide ülejääk ja vajame lahendusi, et liikmesriikidesse ei jõuaks vaktsiine, millele seal kasutust ei ole.“