FOTOD | President Karis Tsihhanovskajale: Eesti toetab jätkuvalt Valgevene demokraatiapüüdlusi

„Tuhanded inimesed on võitluses demokraatia eest maksnud oma vabadusega, tuhanded pered on lõhutud. Oma rahvale põhjustatud kannatuste ja alanduste eest peab vastutama Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka ja isiklik vastutus lasub veel kõigil neil, kes teda täna toetavad,“ lausus president Karis.

Vabariigi president ütles, et Eesti toetab Valgevene kodanikuühiskonda ning aitab hoida inimõiguste ja rahvusvahelise õiguste rikkumistel rahvusvahelist teravat tähelepanu. „Poliitvangide saatus jääb meie fookusesse seniks, kuni õiglus on jalule seatud. Rahvusvahelise üldsuse kohustus on seista selle eest, et Valgevenes poliitilistel põhjustel vangi võetud inimesed vabastataks tingimusteta ja kiirelt,“ lisas ta.