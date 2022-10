Selleks, et sellele küsimusele vastata, tuleb aru saada, milline on Valgevene. On Aljaksandr Lukašenka režiim ja on valgevenelased. Lukašenka režiim sõdib, Lukašenka režiimist on saanud kollaborant. Valgevenelased tegutsevad võimalust mööda selle sõja vastu, toetades Ukrainat. Sõltumatute küsitluste järgi on 90% valgevenelastest vägede Ukraina territooriumile viimise vastu. Sõdurid ise ei ole motiveeritud, ei taha ukrainlastega sõdida. Esiteks meie rahvaste hingelise läheduse tõttu. Teiseks ei ole nad sõjaks absoluutselt valmis.