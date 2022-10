FOTOD | Kohus teeb otsuse Ossipenko vahi alla võtmises alles tuleval nädalal

Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel esitas tänasel istungil kohtule vastvalminud kohtuarstliku ekspertiisi, mille kohaselt oleks Ossipenko võimeline istungitel osalema videosilla teel. Samuti jõuti ekspertiisis järeldusele, et kui Ossipenkole on vanglas tagatud igapäevane ravi ja kõrvaline abi, võiks ta vahi alla võtta küll. „Prokuratuuri hinnang on see, et vangla on koht, kus on võimalik härra Ossipenkot hoida. Vangla on isegi parem koht tema tervise eest hoolitsemiseks kui Ossipenko kodu,“ sõnas Rüütel, lisades, et vanglas on olemas arstid ja õendusspetsialistid, vangla poolt on tagatud tugipersonal ja vanglast on vajadusel lühem tee haiglasse, kui Ossipenko kodust. Samuti rääkis Rüütel, et kohtupidamise stress ei saa olla suurem kui pinge, mis tuleneb kolme ettevõtte juhtimisest, millega Ossipenko hakkama saab.