Eile said päästjad väljakutseid viies eri maakonnas

Pärnumaa

Eile kell 14.04 teatati, et Pärnus Väike-Aru tänaval on korteris tugev gaasilõhn ning balloonist kostub susisevat häält. Elanikud evakueerusid iseseisvalt. Keemiasukeldumise varustuses päästjad selgitasid, et gaasi lekkis paar tundi tagasi toodud ballooni reduktori piirkonnast. Päästjad avasid tuulutamiseks kõik korteri aknad ja toimetasid ballooni õue. Hiljem paigaldati ballooni ja reduktori vahele uus tihend ja tundus, et see sai töökorda. Kell 17.00 said päästjad samasse kohta uue väljakutse ja selgus, et gaasi lekkis taas ning see väljus kaitseklapi kaudu. Balloon viidi ohutuse tagamiseks uuesti õue ning rikke selgitamise ning parandamise korraldus jäi korterielaniku ülesandeks.