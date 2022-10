VIDEO | Pärnu sotsiaalametnik ei pea peksupealinna mainet õigustatuks. Politsei: kaks juhtumit nädalas on ka meie jaoks palju

17. oktoobril lõid kolm alaealist tüdrukut sealsamas pargis ja Pärnu jõe ääres üht oma eakaaslast ning tekitasid talle kehalisi vigastusi. See oli nädala esimene taoline juhtum.

Eile sai politsei teate, et Pärnumaal Tori vallas asuvas korteris lõid 15-aastane ja 14-aastane tüdruk 12-aastast tüdrukut ning lõikasid ta juukseid.

Mõlema juhtumi puhul on nüüdseks algatatud kriminaalmenetlus kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi alusel. Politsei on suurema osa juhtumite osalistest üle kuulanud – ka need, kes olid n-ö tunnistaja rollis ja ise ei vägivallatsenud.

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis ütles, et kahe juhtumi puhul on tegu kahe eraldi noorte grupiga, kes ei ole omavahel sõbrad. „Pärnus inimesed ikka tunnevad üksteist. Ma arvan, et nad on eakaaslased, aga nad on ikkagi kaks erinevat seltskonda,“ ütles Kivis. Ta lisas, et ühel tüdrukul on vägivalla tõttu politseiga kokkupuuteid ka varasemalt.

Kuidas alaealisi karistada saab? Alaealistele on Kivise sõnul erisused. „Kuna tegemist on lastega, siis arusaam kõigist asjadest tuleb üle vaadata,“ ütles ta. Kriminaalasjades saab alaealistele näiteks käitumiskontrolli määrata. „Pelgalt karistusest alati ei piisa. Programmides koolitatakse käitumisharjumusi,“ ütles Kivis ning lisas, et politsei peab ikkagi mõtlema, mis saab tulevikus ning et taolisi asju uuesti ei juhtuks.

Kindlasti ei saa öelda, et sellised juhtumid sobivad siia Pärnu linnapilti. Tõnu Poopuu

Ühel nädalal toimus kaks vägivaldset juhtumit. Kas selliste tegude hulk on politsei silmis kasvanud? Kivis märkis, et pigem on see siiski halb kokkusattumus. „Kunagi oli, aga praegu meile teadaolevalt ei ole niimoodi olnud. Ühel nädalal kaks on meie jaoks juba palju,“ ütles Kivis ning lisas, et ta ei mäleta, millal viimati ühel nädalal mitu vägivaldset juhtumit oleks olnud.

Linnaametnik: see ei tähenda, et Pärnu on peksupealinn