Wagneri grupp matkib Venemaal natside kuulsa kaitseliini ehitamist

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas nädalavahetusel, et Belgorodi paigaldatakse betoonplokkidest kaitserajatisi, mis peaksid takistama tankirünnakut. Wagneri grupi asutaja ja Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane, „Putini kokana“ tuntud Jevgeni Prigožin ütles, et jälgib Belgorodi oblasti kindlustamist ja on valmis appi minema appi ka kõigile teistele Venemaa piirkondadele, kel seda vaja oleks. Ühtlasi koolitavat Wagneri grupi instruktorid välja Belgorodi oblasti piire kaitsvaid kodanikke, vahendab Meduza.