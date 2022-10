Pärnumaa peksujuhtumid: osa vägivaldseid noori olid juba varem politseile tuttavad

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann sõnas, et kahtlustatavatena kinni peetud alaealistest on osa ka varem politseiga kokku puutunud, kuid kriminaalkorras neid karistatud ei ole. „Uurimise käigus kuulatakse tunnistajatena üle kõik vägivallatsemist pealt näinud inimesed ja kui kogutud tõenditest ilmneb, et keegi veel on oma tegevusega kuritegudes kuidagi osalenud, siis ka sellele politsei reageerib,“ lisas ta.

Vanemprokurör Maarja Germann sõnas, et kriminaalmenetlus alaealise poolt toime pandud kuriteo uurimiseks on kahjuks eelnevalt lahendamata probleemi tagajärg. „Kui alaealine on jõudnud niikaugele, et ta muutub eakaaslase suhtes jõhkraks ja vägivaldseks, siis pole teda ümbritsevad täiskasvanud suutnud õigeaegselt lapse probleemidele reageerida. Just täiskasvanute ülesanne on väljakujunevaid noori eeskuju läbi mõjutada, toetada ja usaldada, et ühelgi noorel ei tekiks isegi mitte mõtet end teiste peal vägivallatsedes välja elada,“ märkis ta. „Kui aga mõni noor on niikaugele jõudnud, siis politsei ja prokuratuur reageerivad sellele ning selgitavad välja, kuidas on kõige mõjusam konkreetset õigusrikkujat mõjutada – selleks tehakse uurimise käigus koostööd kohaliku omavalitsusega, pedagoogidega, lastekaitsespetsialistidega, õigusrikkuja lähedastega ja paljude teistega. Lõpuks on oluline reageerida kuriteole nii, et kuritegu enam kunagi ei korduks, selle toimepanija mõistaks teo keelatust ning ei tahaks tulevikus enam kuritegusid toime panna.“