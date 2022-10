Väidetav kuulujutt surnud Lasnamäe noormehe kohta ei vasta tõele

Nii pühapäeval kui täna on sotsiaalmeedias levinud kulutulena video verise näoga vigastatud noormehest. Video juures väidavad mitmed, et tegemist on 13-aastase poisiga, kes tapeti Lasnamäel. See ei vasta tõele.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Barbara Lichtfeldt ütles, et nad võtsid video avaldajaga ühendust. „Selgus, et konkreetne video levib ühel sotsiaalmeedia platvormil, kust saime ka infot videos viibinud alaealise kohta. Tegemist on Saaremaal elava poisiga, kes on elus ja terve,“ kinnitas ta.

Politseiamet kontrollib sündmuse asjaolusid, sest levib erinevaid versioone, kuidas need vigastused tekkisid. „Kui selgub, et aset on leidnud kuritegu, alustatakse kriminaalmenetlust,“ märkis Lichtfeldt veel.