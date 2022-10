Rumeenia kaitseminister astus Ukraina kohta tehtud sõnavõtu tõttu tagasi

„Minu žest (tagasiasumine) tuleb sellest, et on võimatu teha koostööd Rumeenia presidendi, armee ülemjuhatajaga,“ ütles Dîncu oma avalduses. „Ma arvan, et minu ametist lahkumine on vajalik, et mitte kahjustada otsuseid ja programme, mis nõuavad sujuvat käsuahelat, ja et mitte blokeerida rida projekte, mis on absoluutselt vahalikud ... ministeeriumile ja armeele.“