Politsei uurib Pärnu kandis kahte juhtumit, kus teismelised tüdrukud peksid nooremat neiut

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juht Tõnu Kivis sõnas, et 17. oktoobril said nad teate, et Pärnu linnas Vanapargis ja seejärel Pärnu jõe ääres lõid kolm alaealist tüdrukut, kaks neist 14-aastased ja üks 15-aastane, 13-aastast tüdrukut, kellele tekitasid kehalisi vigastusi.

Eile sai PPA teate, et Pärnumaal Tori vallas asuvas korteris lõid 15-aastane ja 14-aastane tüdruk 12-aastast tüdrukut, kes sai vigastusi. „Õnneks ei ole kummagi tüdruku vigastused tõsised,“ märkis Kivis.

„Mõlema juhtumi kohta on teada, et lööjad ja kannatanu olid üksteisega tuttavad, kuid praeguse info kohaselt ei ole need kaks juhtumit omavahel seotud. Oleme alustanud mõlema juhtumi suhtes kriminaalmenetlust asjaolude väljaselgitamiseks. Teeme koostööd nii lastekaitse, noorsootöötajate, lapsevanemate kui ka teiste erialaspetsialistidega, et sellised jõhkrad juhtumid ei korduks ja et nii vägivallatsenud noored kui ka kannatanud saaks vajalikku abi.“

Pärnu linna avalike suhete juht Anu Juurma-Saks ütles, et nende linna lastekaitsespetsialistid teevad koostööd politseiametiga.

„Aitäh kõikidele teatajatele. Pärnumaa kiusamisjuhtumist oleme teadlikud ja sellega politseinikud tegelevad. Küll aga on mul suur palve: palun ärge tehke uusi postitusi koos piltide ja videotega sellest süüteost ning juba ülevalolevad võib eemaldada,“ kirjutas sotsiaalmeedias politseikapten Maarja Punak. „Isegi, kui mõte on näidata teistele kohutavat ebaõiglust, siis kõikidele ei pruugi see olla arusaadav. Vägivald teise noore suhtes ja sellega esinemine kaamerate ees ei ole jagamisväärt asi, rääkimata ohvrile tehtavast lisakannatusest.“