Vene propagandisti jutt Ukraina laste tapmisest osutus liiga jälgiks isegi RT peatoimetajale Margarita Simonjanile

„Anton Krassovski väljaütlemised on metsikult jälgid. Võib-olla Anton selgitab, milline ajutine meeltesegadus selle esile kutsus ja kuidas see tal keelelt lipsas. Raske uskuda, et Krassovski arvas siiralt, et tuleks uputada lapsi. Antud hetkel peatan ma meie koostöö, sest ei mina ega RT ülejäänud kollektiiv ei saa lubada, et kellelgi käiks peast läbi isegi mõte selle kohta, et keegi meist on võimeline sellist jama jagama,“ kirjutas Simonjan.