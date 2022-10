GRAAFIK | Selline on Ukrainas hävingut külvav Iraani varitsev õhuründedroon Shahed-136

See on mõeldud maapealsete sihtmärkide ründamiseks distantsilt. Suhteliselt odavad droonid lastakse parves välja stardiraamilt (korraga viis või rohkem).

Droon on deltatiivaga, mille tippudes on stabiliseerivad tüürid. Ninaosas on lõhkepea, mis kaalub hinnanguliselt 30-50 kilogrammi. Mootor on kere tagaosas ja paneb pöörlema kahelabalise „tõukava“ propelleri.