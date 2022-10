Boris Johnson loobus parteijuhiks ja peaministriks kandideerimast

Johnsoni väitel oli ta kogunud kandideerimiseks vajaliku saja parlamendisaadiku toetuse, kuid keeldus jätkamast, öeldes, et „see poleks lihtsalt õige asi“. Me ei saa tõhusalt valitseda, kui meil pole parlamendis ühtset erakonda, vahendas uudisteagentuur PA Media Johnsoni sõnu.

Septembri alguses valitsusjuhi ametist lahkunud Johnsoni teade tuli pärast seda, kui endine Briti rahandusminister Rishi Sunak astus ametlikult võistlustulle Konservatiivse partei juhiks. See on Sunaki teine ​​katse tänavu sellele ametikohale asuda.

Sunak on juba kogunud tooride erakonna liikmetelt kandideerimiseks vajalikud sada toetusallkirja. Suvel üritas Sunak pärast Johnsoni tagasiastumise uudist juba parteiliidriks saada, kuid kaotas endisele välisministrile Liz Trussile . Poolteist kuud valitsust juhtinud Truss astus neljapäeval tagasi.

Rishi Sunak kinnitas pühapäeva hommikul, et kandideerib parteijuhiks ja peaministriks. „Ühendkuningriik on suurepärane riik, kuid me seisame silmitsi sügava majanduskriisiga. Seetõttu kandideerin Konservatiivse Partei juhiks ja teie järgmiseks peaministriks. Ma tahan meie majandust korda teha, meie partei ühendada ja meie riigi heaks töötada,“ kirjutas ta oma säutsus.