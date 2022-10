Kliimaaktivistide protestiaktsioon Potsdamis päädis kartulipudruplekiga Monet' maali kaitsval klaasil

The Guardiani vahendusel toimus intsident üheksa päeva peale seda, kui Just Stop Oil aktivistid murdsid üle uudiskünnise, tühjendades van Gogh'i päevalillemaali kaitsnud klaasi pihta paar purki tomatisuppi.

„Me oleme kliimakatastroofis ja te kardate vaid tomatisuppi või kartuliputru maalil. Teate, mida ma kardan? Ma kardan, sest teadus ütleb meile, et me ei suuda 2050. aastal oma perekondi ära toita,“ ütles protestija. „Kas maali peale on vaja kartuliputru, et teid kuulama panna? See maal ei ole midagi väärt, kui peame toidu pärast tülitsema. Millal te lõpuks kuulama hakkate?“ küsiti protesti käigus.