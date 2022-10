Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas paar päeva tagasi, et venelased on mineerinud Kahhovka hüdroelektrijaama tammi, mis asub Hersoni oblastis. Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu ütles, et tammi lõhkamist ei saa välistada – seda hoolimata asjaolust, et tammi purunemine oleks katastroof ka venelastele endile.