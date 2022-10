DELFI UKRAINAS | Pommidest räsitud Harkivi delfinaariumi püsiasukad tunnevad inimestest suurt puudust

Harkivi delfinaarium on ukse ees plahvatanud kassettpommidest ning kohalikule valitsushoonele heidetud suure pommi lööklainest küll kõvasti räsida saanud. Ent nagu töötajad kinnitavad, on hoonel väga tugevad konstruktsioonid, niisama kergelt teda „demilitariseerida“ ei anna. Peaasi, et talve tulekul elektrit jaguks.