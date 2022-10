PPA juhi kandidaat Veiko Kommusaar enda sobivusest ametikohale: siseministeerium ja PPA teevad koostööd, üks ei saa olla teiseta

PPA uue juhi kandidaat oli paljudele üllatus. Eile kirjutas Delfi, et Kommusaar nende nimede seas, kes algselt ametlikult siseministri laual olid. Oma üllatust väljendas ka Katri Raik, kes on olnud siseminister ja sisekaitseakadeemia rektor. „PPA-s töötab väga palju inimesi, väga väärilisi peadirektori kandidaate. Oleksin oodanud, et see oleks tulnud PPA seest, kõigi poolt lugupeetud kolleegide hulgast. See on üllatuslik valik, aga eks ta on ministri valik,“ kommenteers Raik.