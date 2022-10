Austraalia idaosa valmistub tugevateks vihmasadudeks ja eluohtlikeks üleujutusteks

Suures osas Austraalia kaguosast on inimestel palutud evakueeruda. Riigi meteoroloogiabüroo hoiatas, et alates pühapäevast on Uus-Lõuna-Walesi põhjaosas karta tõsist üleujutust. Piirkonnas oodatakse intensiivset vihmasadu, mis võib kaasa tuua „eluohtliku äkilise üleujutuse“, teatasid sünoptikud.