FOTOD | Siseminister Lauri Läänemets proovis kaheksa tundi päästjate tööd

„Selleks, et siseminister Lauri Läänemets võimalikult lähedalt näeks, miks peab päästepalk tõusma 1,2-kordse Eesti keskmiseni, kutsus Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ministri Nõmme päästekomandosse, kus tehakse üheskoos osa valvevahetusest kaasa,“ kirjutas Päästeamet eile Facebookis.

„Sisevaade komando argipäeva näitas, et ka rahulikumate päevade puhul on komando vahetus tihedalt tegevustega täidetud alustades varustuse kontrollimisest ja hooldamisest lõpetades igapäevaste harjutuste, õppuste, kodukülastuste, koolilastele ohutustundide andmise ning muu olulisega. Kindlasti ei tasu arvata, et meeskonnad oma valve ajal lihtsalt pikutavad ja väljasõitu ootavad. Pidevalt käib töö kas enese ettevalmistuse, täiendõppe, või kaaskodanike tuleohutusalase harimisega,“ kirjutas Läänemets Facebooki postituses.