OTSEBLOGI | Venemaa andis ulatusliku löögi Ukraina energiataristule. Elektrita jäi üle 1,4 miljoni majapidamise

Plahvatustest teatati Volõni, Hmelnõtskõi, Odessa, Rivne ja Kirovohradi piirkondades. Kiievi, Tšernivtsi ja Lvovi oblastites teatati, et tulistati alla vaenlase rakette, vahendab Meduza uudisteagentuurile RBC-Ukraine viidates.

Ukraina riigile kuuluv võrguoperaator Ukrenergo teatas laupäeval, et Venemaa rünnakud energiarajatistele võivad olla hävituslikumad, kui 10.–12. oktoobri rünnakud. Ukrenergo teatas, et Venemaa rünnakute tõttu tekitatud üha suuremad kahjud energiaobjektidele on sundinud ettevõtet piirama elektrivarustatust kogu Ukrainas.

Ukraina presidendikantselei personaliülema asetäitja Kõrõlo Tõmošenko teatas Telegramis, et rünnakute tõttu jäi elektrita üle 1,4 miljoni majapidamise.

Teate kohaselt jäi elektrita 672 000 majapidamist Hmelnõtski oblastis, 188 400 majapidamist Mõkolajivi oblastis, 102 000 Volõni oblastis, 242 000 Tšerkasõ oblastis, 174 790 Rivne oblastis, 61 913 Kirovohradi oblastis ja 10 500 Odessa oblastis.

Venemaa kavandab hüdroelektrijaama õhkimist

Venemaa kavatseb ilmselt õhku lasta Kahhovka hüdroelektrijaama ja süüdistada selles Ukrainat, et takistada Ukraina vägedel taganevate venelaste jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, teatab Sõjauuringute Instituut (ISW).

Venemaa võib Kahhovka tammi, mis Ukraina presidendi teatel on juba mineeritud, õhku lasta, et takistada Ukraina vägedel Vene vägede jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, kirjutas ISW.

ISW teatas, et Venemaa võimud võivad arvata, et tammi õhkulaskmine loob Hersoni oblasti idaosa ümber puhvertsooni, mis takistaks Ukraina vägede lähenemist Krimmile.

Varem on nii ISW kui Ukraina president Voldõmõr Zelenskõi teatanud, et Venemaa kavatseb tammirünnakus süüdistada Ukrainat. Zelenskõi sõnul on venelased tammi mineerinud.